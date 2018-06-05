Прем'єр констатував, що товарообіг між країнами становить 540 млн доларів на рік

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає Данію 26-27 червня. Про це він повідомив у мікроблозі в Twitter.

"26-27 червня здійсню візит до Данії. Напередодні поїздки - зустріч з представниками провідних компаній цієї країни. Наш товарообіг - 540 млн доларів на рік. Обговорюємо хід реформ, економічну ситуацію і перспективи спільних проектів", - написав Гройсман.

26-27 червня здійсню візит до Данії. Напередодні поїздки - зустріч з представниками провідних компаній цієї країни. Наш товарообіг – $ 540 млн на рік. Обговорюємо хід реформ, економічну ситуацію і перспективи спільних проектів. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 5 червня 2018 р.

Прем'єр-міністр зазначив, що в Україні працюють понад 150 данських компаній.

"Їх інвестиційний інтерес - сільське господарство, ІТ, енергетика та легка промисловість. Це однозначно відповідає нашим пріоритетам розвитку", - повідомив Гройсман.

В Україні працюють понад 150 данських компаній. Їх інвестиційний інтерес - сільське господарство, ІТ, енергетика та легка промисловість. Це однозначно відповідає нашим пріоритетам розвитку. pic.twitter.com/ErPHrxMN1n — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 5 червня 2018 р.

Нагадаємо, 4 червня Гройсман скликав термінову нараду у Кабміні. На нараді у прем’єра обговорювали відставки Гройсмана, Данилюка і заяви Лінчевского.