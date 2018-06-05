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Гройсман відвідає Данію

НовиниПолітика    05.06.2018 - 11:36
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)
Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Прем'єр констатував, що товарообіг між країнами становить 540 млн доларів на рік

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відвідає Данію 26-27 червня. Про це він повідомив у мікроблозі в Twitter.

"26-27 червня здійсню візит до Данії. Напередодні поїздки - зустріч з представниками провідних компаній цієї країни. Наш товарообіг - 540 млн доларів на рік. Обговорюємо хід реформ, економічну ситуацію і перспективи спільних проектів", - написав Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що в Україні працюють понад 150 данських компаній.

"Їх інвестиційний інтерес - сільське господарство, ІТ, енергетика та легка промисловість. Це однозначно відповідає нашим пріоритетам розвитку", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, 4 червня Гройсман скликав термінову нараду у Кабміні. На нараді у прем’єра обговорювали відставки Гройсмана, Данилюка і заяви Лінчевского.

Гройсман розпорядився почати провадження у відношенні Лінчевського Гройсман вирішуєчи залишити Данилюка в уряді, - міністр
Теги публікації: Володимир Гройсман, Дания  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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