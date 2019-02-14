Клімкін відповів на бажання РФ спостерігати за виборами в Україні

Раніше в РФ заявили про намір відправити в Україну короткострокових спостерігачів місій БДІПЛ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал намерение России участвовать в наблюдении за выборами президента в Украине в марте 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Климкина, опубликованное в Twitter.

По его словам, у РФ мало шансов наблюдать за выборами в Украине.

"Кто-то никак не успокоится по российским наблюдателям на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами. Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но им лучше придерживаться ее основополагающих принципов", - написал Климкин.

Напомним, вчера сообщалось, что Россия намерена использовать свое право участвовать в наблюдении за выборами президента в Украине в марте 2019 года. В частности, РФ получила запрос Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ на командирование краткосрочных наблюдателей.

Краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

Добавим, что 7 февраля Верховная рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.

Также накануне в Бюро по демократическим институтам и правам человека выразили сожаление по этому поводу. В организации подчеркнули, что наблюдатели в миссиях по контролю за выборами представляют не свои страны, а всю ОБСЕ.