Клімкін назвав поїздку Бойко до Росії "демонстрацією позиції"

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Зустріч Бойка з Медведєвим показала чітку позицію кандидата

Кандидат у президенти України Юрій Бойко поїздкою до Росії на зустріч з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером продемонстрував свою позицію. Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що не використовував би слово "візит" для поїздки Бойка та Віктора Медведчука до Росії.

"Щодо пана Медведчука, то ніщо в його контактах з Росією не є сюрпризом. Щодо відвідин Москви паном Бойком - це чітке вираження позиції. І не тільки вираження, але і демонстрація позиції. А головне - я дуже хотів би почути від тих, хто їздив, як вони там обговорювали звільнення наших політв'язнів і військовополонених, і чого вони там власне досягли...Мені цікаво, як вони обговорювали питання окупованих територій. Тут я маю на увазі і Донбас і Крим. Якщо ці питання не обговорювалися, то у мене питання, а що це було?", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, раніше СБУ відреагувала на зустріч Бойка і Медведчука з російським прем'єром і пообіцяла дати їх поїздці правову оцінку.

22 березня вони провели так звані "економічні переговори" з Медведєвим і Міллером. За підсумками переговорів російська сторона заявила про готовність обговорювати нові контракти на транзит і постачання газу.