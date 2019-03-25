ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Климкин назвал поездку Бойко в Россию "демонстрацией позиции"

Новости » Политика    25.03.2019 - 13:32
Климкин назвал поездку Бойко в Россию "демонстрацией позиции"
Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Встреча Бойко с Медведевым показала четкую позицию кандидата

Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко поездкой в Россию на встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером продемонстрировал свою позицию. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что не использовал бы слово "визит" для поездки Бойко и Виктора Медведчука в Россию.

"Относительно господина Медведчука, то ничто в его контактах с Россией не является сюрпризом. Относительно посещения Москвы господином Бойко - это четкое выражение позиции. И не только выражение, но и демонстрация позиции. А главное - я очень хотел бы услышать от тех, кто ездил, как они обсуждали там освобождение наших политзаключенных и военнопленных, и чего они там собственно достигли…Мне интересно, как они обсуждали вопрос оккупированных территорий. Здесь я имею в виду и Донбасс и Крым. Если эти вопросы не обсуждались, то у меня вопрос, а что это было?", - заявил Климкин.

Напомним, ранее СБУ отреагировала на встречу Бойко и Медведчука с российским премьером  и пообещала дать их поездке правовую оценку.

22 марта они провели так называемые "экономические переговоры" с Медведевым и Миллером. По итогам переговоров российская сторона заявила о готовности обсуждать новые контракты на транзит и поставку газа.

 

Порошенко: Бойко и Медведчук хотят посадить Украину на "газовую иглу"
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины Виктор МедведчукПавел КлимкинЮрий Бойко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь