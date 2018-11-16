Клімкін і Чалий обговорили подальший тиск на РФ з сенаторами США

Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін і Чалий провели переговори з сенаторами Менендесом і Коркером

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та Посол України в США Валерій Чалий обговорили подальший тиск на РФ з сенаторами США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пососльство України в США в Facebook.

Як повідомляється, співрозмовники обговорили питання взаємодії з Конгресом США, насамперед напрями подальшого посилення тиску на РФ.

" Міністр закордонних справ України поінформував співрозмовників про актуальну ситуацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також про здійснювані в Україні реформи", - йдеться в повідомленні.

Крім того, співрозмовники обговорили питання подальшої підтримки України.

" У контексті обговорення питань подальшої підтримки нашої держави Павло Клімкін підкреслив важливість законодавчого закріплення запропонованого Сенатом і Палатою представників збільшення обсягів допомоги Україні по лінії Державного департаменту, Пентагону та Агентства США з міжнародного розвитку у федеральному бюджеті США 2019", - зазначено в повідомленні

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Павло Клімкін під час робочого візиту в Сполучені Штати зустрівся зі спеціальним представником Державного департаменту США по Україні Куртом Волкером.