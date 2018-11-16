Климкин и Чалый обсудили дальнейшее давление на РФ с сенаторами США

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

Климкин и Чалый провели переговоры с сенаторами Менендесом и Коркером

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и Посол Украины в США Валерий Чалый обсудили дальнейшее давление на РФ с сенаторами США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пососльство Украины в США в Facebook.

Как сообщается, собеседники обсудили вопросы взаимодействия с Конгрессом США, прежде всего направления дальнейшего усиления давления на РФ.

" Министр иностранных дел Украины проинформировал собеседников об актуальной ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса и в Крыму, а также по осуществляемым в Украине реформам", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседники обсудили вопросы дальнейшей поддержки Украины.

" В контексте обсуждения вопросов дальнейшей поддержки нашего государства Павел Климкин подчеркнул важность законодательного закрепления предложенного Сенатом и Палатой представителей увеличения объемов помощи Украине по линии Государственного департамента, Пентагона и Агентства США по международному развитию в федеральном бюджете США 2019", - отмечено в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Павел Климкин во время рабочего визита в Соединенные Штаты встретился со специальным представителем Государственного департамента США по Украине Куртом Волкером.