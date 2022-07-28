Клименко став новим керівником САП

"Вітаю Андрія Костіна з початком роботи очільником ГПУ, а Олександра Клименка з призначенням на посаду керівника САП. Бажаю вам ефективної роботи. Незалежна антикорупційна інфраструктура є важливою складовою демократії в Україні", - написав Єрмак.

Зеленський підписав указ про призначення Костіна генпрокурором

Варто зазначити, що одразу після указу глави держави, Костін призначив Клименка на посаду керівника САП. Відповідний документ опублікований на сайті президента.

Конкурсна комісія затвердила Клименка

Нагадаємо, ще 19 липня конкурсна комісія завершила процедуру призначення керівника відомства, що є однією з вимог щодо кандидатства України в ЄС. Втім, як повідомлялося, остаточне затвердження кандидатури Клименка було за Офісом генпрокурора про яке сьогодні й стало відомо.

Що відомо про Клименка

Варто зазначити, що в березні 2016-го Клименко взяв участь у конкурсі й став детективом Національного антикорупційного бюро. А вже за рік - старшим детективом, з листопада 2017 року - керівником відділу.

За цей час він розслідував кримінальні провадження щодо екснардепа-втікача Олександра Онищенка, колишнього керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, а також заступника глави Офісу президента Олега Татарова. Він очолював групи прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

21 грудня 2021 року комісія з обрання керівництва САП за результатом конкурсу оголосила рейтинг кандидатів. Олександр Клименко набрав 246 балів, прокурор Андрій Синюк - 229.

Чому так важливе це призначення

Призначення керівника САП, а також глави НАБУ є однією з вимог ЄС для України як до кандидата на вступ до блоку. Отже, Україна може втратити статус кандидата і європейську перспективу у разі невиконання цієї вимоги.

Детальніше про те, хто такий Олександр Клименко - читайте в матеріалі РБК-Україна.