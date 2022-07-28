Клименко стал новым руководителем САП

"Поздравляю Андрея Костина с началом работы главой ГПУ, а Александра Клименко с назначением на должность руководителя САП. Желаю вам эффективной работы. Независимая антикоррупционная инфраструктура является важной составляющей демократии в Украине", - написал Ермак.

Зеленский подписал указ о назначении Костина генпрокурором

Стоит отметить, что сразу после указа главы государства Костин назначил Клименко на должность руководителя САП. Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Конкурсная комиссия утвердила Клименко

Напомним, еще 19 июля конкурсная комиссия завершила процедуру назначения руководителя ведомства, что является одним из требований кандидатства Украины в ЕС. Впрочем, как сообщалось, окончательное утверждение кандидатуры Клименко было за Офисом генпрокурора о котором сегодня и стало известно.

Что известно о Клименко

Стоит отметить, что в марте 2016 года Клименко принял участие в конкурсе и стал детективом Национального антикоррупционного бюро. А уже через год - старшим детективом, с ноября 2017 года - руководителем отдела.

За это время он расследовал уголовные производства по экснардепу-беглецу Александру Онищенко, бывшему руководителю Государственной фискальной службы Роману Насирову, а также заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову. Он возглавлял группы прокуроров по делу экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

21 декабря 2021 комиссия по избранию руководства САП по результатам конкурса объявила рейтинг кандидатов. Александр Клименко набрал 246 баллов, прокурор Андрей Синюк - 229.

Почему так важно это назначение

Назначение руководителя САП, а также главы НАБУ является одним из требований ЕС для Украины как кандидата на вступление в блок. Следовательно, Украина может потерять статус кандидата и европейскую перспективу в случае невыполнения этого требования.

Подробнее о том, кто такой Александр Клименко - читайте в материале РБК-Украина.