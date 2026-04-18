Клименко раскрыл новые подробности стрельбы в Киеве

Клименко рассказал, что стрелок начинал движение с улицы Демеевская, действовал очень хаотично. Было видно, что он "просто расстреливал людей в упор", без какой-либо системы.

"Он стрелял в упор одиночными выстрелами, у людей почти не было шанса. Подходил и стрелял. Стрелял одиночными, потому что это карабин, который стреляет одиночными", - сказал министр.

По дороге стрелок успел убить четырех человек, а под конец захватил супермаркет "Велмарт". Когда на место прибыла полиция и КОРД, со стрелком пытались вести переговоры. Его уговаривали "минут 40", по словам министра, он никак не реагировал, более того, убил еще одного заложника. Именно после этого было принято решение начать штурм.

По словам Клименко, оружие нападавшего уже изъяли. Это был карабин, разрешенный к приобретению гражданскими. То есть оружие у стрелка было вполне легальное.

"Он был зарегистрирован. В декабре 2025 года он обратился в органы разрешительной системы с просьбой отстрелять его. Он принес медицинскую справку. Следствие проверит, кто ее предоставил", - заверил министр.