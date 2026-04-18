Клименко раскрыл новые подробности стрельбы в Киеве

Мужчина, который устроил стрельбу в Киеве, действовал хаотично и был вооружен гражданским оружием, разрешенным к приобретению. Стрелка ликвидировали во время штурма после того, как он убил еще одного заложника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Клименко рассказал, что стрелок начинал движение с улицы Демеевская, действовал очень хаотично. Было видно, что он "просто расстреливал людей в упор", без какой-либо системы.
"Он стрелял в упор одиночными выстрелами, у людей почти не было шанса. Подходил и стрелял. Стрелял одиночными, потому что это карабин, который стреляет одиночными", - сказал министр.
По дороге стрелок успел убить четырех человек, а под конец захватил супермаркет "Велмарт". Когда на место прибыла полиция и КОРД, со стрелком пытались вести переговоры. Его уговаривали "минут 40", по словам министра, он никак не реагировал, более того, убил еще одного заложника. Именно после этого было принято решение начать штурм.
По словам Клименко, оружие нападавшего уже изъяли. Это был карабин, разрешенный к приобретению гражданскими. То есть оружие у стрелка было вполне легальное.
"Он был зарегистрирован. В декабре 2025 года он обратился в органы разрешительной системы с просьбой отстрелять его. Он принес медицинскую справку. Следствие проверит, кто ее предоставил", - заверил министр.
Напомним, ранее мы писал, что в субботу вечером, 18 апреля, неизвестный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева. В результате инцидента погибли по меньшей мере пять человек, еще 10 получили ранения.
После многочисленных сообщений о стрельбе полиция начала специальную операцию, оцепив район и привлекая к штурму бойцов подразделения КОРД. Во время штурма здания и попытки задержания нападавшего ликвидировали.
Как сообщило МВД, преступник оказал активное вооруженное сопротивление и не пережил встречи со спецназовцами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет быстрого расследования трагедии.
О самом стрелке пока известно немного: ему было 58 лет, последние годы он жил в Киеве. При этом родился стрелок в Москве, до начала войны жил в Бахмуте, откуда переехал в Киев, как ВПЛ.