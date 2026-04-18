Зеленский ждет оперативного расследования стрельбы в Киеве

19:05 18.04.2026 Сб
2 мин
Зеленский выступил с заявлением по расследованию и обратился к правоохранителям
Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

В Киеве ликвидировали нападавшего, который открыл огонь по людям и захватил заложников. В результате инцидента погибли пять человек, еще десять госпитализированы с ранениями.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.

Читайте также: В Киеве неизвестный устроил стрельбу и захватил супермаркет: есть погибшие и раненые

Детали трагедии и спасения

Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил главе государства о завершении операции по ликвидации стрелка.

Сейчас подтверждена смерть пяти человек. Еще десять пострадавших находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Во время спецоперации правоохранителям удалось освободить четырех заложников.

Президент выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул важность быстрого выяснения всех обстоятельств происшествия.

На месте происшествия работают следователи Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Зеленский поручил руководству МВД и Нацполиции оперативно информировать общество о ходе дела.

"Рассчитываем на оперативное расследование. Поручил министру внутренних дел и главе Национальной полиции Украины предоставить обществу всю проверенную информацию по этому делу", - отметил президент.

Стрельба в Киеве

Напомним, чрезвычайное происшествие произошло сегодня вечером, 18 апреля, в Голосеевском районе столицы. Неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим прямо на улице. На начальном этапе было известно об одном погибшем и нескольких раненых, а нападающему удалось скрыться с места первой стрельбы.

Впоследствии злоумышленник, пытаясь скрываться от правоохранителей, забежал в местный супермаркет. Там он забаррикадировался в одном из помещений и захватил в заложники посетителей магазина.

Полиция немедленно ввела специальную операцию, окружив район и привлекая к штурму бойцов подразделения КОРД. Во время штурма здания и попытки задержания нападающего ликвидировали. Как сообщило МВД, преступник оказал активное вооруженное сопротивление и не пережил встречи со спецназовцами.

Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
Дроны атаковали с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар РФ
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы