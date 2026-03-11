Клименко: после теракта во Львове сделали выводы, полиция работает по-другому

Новые протоколы безопасности

По словам министра, правоохранители провели детальный анализ действий вражеской сети, которая организовала теракт, и сделали соответствующие выводы. В частности, были изменены алгоритмы работы операторов служб 101, 102 и 112.

"Мы четко проанализировали организацию теракта во Львове. И наши ошибки тоже. Врагу удалось завербовать людей в Харькове, в Ровно. Это такая сеть, которая сработала", - отметил Клименко.

Из-за внедрения дополнительных этапов проверки информации время прибытия на вызовы может несколько увеличиться.

Если раньше патрульные доезжали за 10 минут, то в случае сигналов об опасности это время может вырасти до 15 минут и более.

Ограничения для звонков

Одним из ключевых решений стал запрет на входящие вызовы в службу 112 с зарубежных номеров на период действия военного положения.

Кроме того, введена система приоритетности ("красный уровень") для звонков из других регионов или в случаях, когда правдивость данных вызывает сомнение.

"Мы уже провели обучение наших операторов и 101, и 102, и 112. Мы запретили вызовы на 112 из-за границы на время военного положения", - подчеркнул глава МВД.