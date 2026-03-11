RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Клименко: после теракта во Львове сделали выводы, полиция работает по-другому

18:50 11.03.2026 Ср
2 мин
Что именно изменили правоохранители после трагедии во Львове?
aimg Сергей Козачук aimg Юлия Акимова
Фото: министр внутренних дел Украины Игорь Клименко (t.me_mvs_ukraine)

После теракта во Львове правоохранительные органы изменили протоколы реагирования, в частности ввели дополнительные меры безопасности при обработке вызовов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко на встрече с журналистами.

Читайте также: Готовьте документы: во Львове начинаются масштабные проверки

Новые протоколы безопасности

По словам министра, правоохранители провели детальный анализ действий вражеской сети, которая организовала теракт, и сделали соответствующие выводы. В частности, были изменены алгоритмы работы операторов служб 101, 102 и 112.

"Мы четко проанализировали организацию теракта во Львове. И наши ошибки тоже. Врагу удалось завербовать людей в Харькове, в Ровно. Это такая сеть, которая сработала", - отметил Клименко.

Из-за внедрения дополнительных этапов проверки информации время прибытия на вызовы может несколько увеличиться.

Если раньше патрульные доезжали за 10 минут, то в случае сигналов об опасности это время может вырасти до 15 минут и более.

Ограничения для звонков

Одним из ключевых решений стал запрет на входящие вызовы в службу 112 с зарубежных номеров на период действия военного положения.

Кроме того, введена система приоритетности ("красный уровень") для звонков из других регионов или в случаях, когда правдивость данных вызывает сомнение.

"Мы уже провели обучение наших операторов и 101, и 102, и 112. Мы запретили вызовы на 112 из-за границы на время военного положения", - подчеркнул глава МВД.

Что известно о теракте во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове произошел громкий теракт, в результате которого пострадали более десятка человек, среди них правоохранители.

Среди жертв атаки была сотрудница полиции, которая погибла при исполнении обязанностей. Следствие установило, что к организации преступления причастны спецслужбы РФ, а коммуникация с исполнителями велась через Telegram.

Впоследствии правоохранителям удалось разыскать вероятную подрывницу, которая была частью вражеской агентурной сети.

Из-за угрозы новых диверсий Служба безопасности Украины объявила о масштабных проверках и введении временных ограничений в нескольких регионах страны.

