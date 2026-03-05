Готовьте документы: во Львове начинаются масштабные проверки

С 5 марта Служба безопасности будет проводить контрразведывательные мероприятия на территории Львова. Они продлятся пять дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление СБУ во Львовской области в Facebook .

В ведомстве отметили, что во время проведения мероприятий будут придерживаться принципов законности и конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

с пониманием относиться к возможным неудобствам;

иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

В СБУ призвали жителей и гостей города:

Кроме того, планируется осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц правоохранители могут проводить дополнительную проверку.

ограничение прохода и проезда по отдельным улицам;

Во время проведения мероприятий по безопасности возможны:

Отмечается, что мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения.

повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

В СБУ объяснили, что главной целью мероприятий является:

К мероприятиям по безопасности, кроме Службы безопасности Украины, также привлекут:

Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

По данным СБУ, контрразведывательные мероприятия на территории Львова продлятся с 5 по 9 марта.

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля вблизи ТЦ "Магнус" во Львове прогремели взрывы во время вызова полиции из-за ограбления магазина.

По прибытии правоохранителей произошел второй взрыв - впоследствии инцидент квалифицировали как теракт.

В результате атаки погибла 23-летняя патрульная, еще 25 человек получили ранения. Одиннадцать человек были госпитализированы.

Вчера стало известно, что в результате теракта во Львове в больнице умер 30-летний нацгвардеец Иосиф Павлинский, который получил ранения при исполнении служебного долга.

Также в деле о теракте во Львове появились новые детали, о которых стало известно РБК-Украина.