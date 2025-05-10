МВД после обысков отстранило шестерых руководителей Нацгвардии: что известно

МВД Украины отстранило шестерых руководителей Нацгвардии. До этого у них прошли обыски.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины , собственные источники.

По информации РБК-Украина, отстранены именно шесть должностных лиц из вышеприведенного перечня.

Как стало известно изданию, их осуществляли детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В частности, обыски проходили у командующего Нацгвардии, бригадного генерала Александра Пивненко , а также следующих должностных лиц:

По данным источников РБК-Украина, у должностных лиц Национальной гвардии проводили обыски.

"Шесть должностных лиц руководящего звена направления материально-технического обеспечения Главного управления Национальной гвардии отстранены от должностей", - говорится в сообщении.

Обыски в командовании Нацгвардии

Утром 10 мая ряд СМИ написали об обысках у командования Национальной гвардии второй день подряд по делу о якобы хищениях.

Уголовное дело якобы возобновлено по нескольким статьям. А обыски проводились также в служебных помещениях Центральной базы обеспечения ГУ Нацгвардии.

Напомним, в конце марта правоохранители провели обыски в воинской части Нацгвардии 4114, которая расположена во Львове.

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