Климатологи подвели итоги ноября в Киеве: средняя температура чуть выше нуля

Холоднее всего в столице было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а теплее всего - 2 ноября, когда максимальная температура после полудня достигла 12,4 градусов тепла.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 51 мм, или 111 % климатической нормы.

Погода в Украине

Напомним, в Киеве 5 ноября впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 2,1 градуса мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 21 апреля – всего 198 дней.

По прогнозу синоптиков, в декабре 2024 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, что близко к норме.

Таким образом, в ноябре будет на 5-6 градусов холоднее, чем в ноябре, в котором средняя температура составляет 1-8 градусов тепла.

В декабре начинается метеорологическая зима – после перехода средней суточной температуры через 0 градусов в сторону понижения – в основном в первой декаде месяца, на юге страны во второй декаде декабря.

По прогнозу синоптиков, Европу ждет самая холодная зима с момента вторжения России в Украину.