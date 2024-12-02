Кліматологи підбили підсумки листопада в Києві: середня температура трохи вище нуля

Найхолодніше у столиці було 25 та 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,8 градусів морозу, а найтепліше - 2 листопада, коли максимальна температура після полудня досягла 12,4 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 51 мм, або 111 % кліматичної норми.

Погода в Україні

Нагадаємо, у Києві 5 листопада вперше цієї осені температура повітря знизилась до 2,1 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 21 квітня – загалом 198 днів.

За прогнозом синоптиків, у грудні 2024 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах від 4 градусів морозу до 2 градусів тепла, що близько до норми.

Таким чином, в грудні буде на 5-6 градусів холодніше, ніж в листопаді, в якому середня температура становить 1-8 градусів тепла.

У грудні починається метеорологічна зима - після переходу середньої добової температури через 0 градусів у бік зниження - в основному в першій декаді місяця, на півдні країни у другій декаді грудня.

За прогнозом синоптиків, на Європу чекає найхолодніша зима з моменту вторгнення Росії в Україну.