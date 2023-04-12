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Кличко обратился к мировому сообществу по поводу казни россиянами украинского воина

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Жестокое видео казни оккупантами украинского военного показывает настоящее "лицо" российского агрессора. Мир должен отреагировать на это адекватно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Telegra .

"Видеокадры варварской казни россиянами украинского защитника останавливают кровь в жилах… Своими зверствами против украинцев Россия показывает свое отношение ко всему цивилизованному миру. И мир должен наконец осознать, каково оно "лицо" российского агрессора. И отреагировать адекватно! Потому что такой ужас Россия творит везде, куда придет", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что варварство должно быть наказано.

"Зверя надо останавливать и наказывать, а не умиротворять! Украинцы не простят ни одной смерти, ни одной жертвы. Мы не простим тех страданий и животного варварства, которые принесла на нашу мирную землю Россия… Вечная память и слава павших украинским героям", - подчеркнул. Кличко.

Казнь украинского военного

Напомним, вчера, 11 апреля сеть всколыхнуло жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами. Россияне отрезали голову военному, сняли это на камеру и опубликовали в сети.

Отметим, что СБУ приступила к расследованию жестокого убийства украинского пленного.

Между тем, в Минобороны призвали украинцев призывают не выдвигать свои предположения относительно того, кого могли убить оккупанты и подчеркнули, что компетентные органы устанавливают личность украинского военного.

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