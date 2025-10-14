Кличко призвал киевлян готовиться к сложной зиме

Мэр Киева предупредил, что зима в столице может быть сложной. По его словам, просчитываются различные сценарии, учитывая также и плохие.

Он отметил, что город продолжает делать все для того, чтобы обеспечить сервисами всех жителей, однако стоит готовиться и к плохому развитию событий.

"Это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи. То есть на тот случай, если может повториться ситуация, которая была на прошлой неделе", - сказал Кличко.