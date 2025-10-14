Столичный мэр Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к сложной зиме и делать запасы воды, продуктов и теплых вещей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев24.
Мэр Киева предупредил, что зима в столице может быть сложной. По его словам, просчитываются различные сценарии, учитывая также и плохие.
Он отметил, что город продолжает делать все для того, чтобы обеспечить сервисами всех жителей, однако стоит готовиться и к плохому развитию событий.
"Это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи. То есть на тот случай, если может повториться ситуация, которая была на прошлой неделе", - сказал Кличко.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.
По его словам, Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию во время зимы.
В течение последних нескольких недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.
Сначала россияне концентрировался на областях, расположенных ближе к украинско-российской границе, а затем нанесли удары и по энергообъектам в Киеве и области. Эти атаки оставили без света сотни тысяч абонентов по всей стране.
В то же время в понедельник, 13 октября, в пяти областях Украины вводили аварийные отключения света.
Подробнее о том, как страна-агрессор изменила тактику ударов по энергообъектам Украины, - в материале РБК-Украина.