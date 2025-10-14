RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Кличко призвал киевлян готовиться к сложной зиме

Фото: Виталий Кличко, мэр Киева (facebook com/Vitaliy Klychko)
Автор: Валерий Ульяненко

Столичный мэр Виталий Кличко призвал киевлян готовиться к сложной зиме и делать запасы воды, продуктов и теплых вещей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев24.

Мэр Киева предупредил, что зима в столице может быть сложной. По его словам, просчитываются различные сценарии, учитывая также и плохие.

Он отметил, что город продолжает делать все для того, чтобы обеспечить сервисами всех жителей, однако стоит готовиться и к плохому развитию событий.

"Это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи. То есть на тот случай, если может повториться ситуация, которая была на прошлой неделе", - сказал Кличко.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян в будущем могут продолжиться.

По его словам, Украина всегда использует возможность импортировать электроэнергию во время зимы.

В течение последних нескольких недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Сначала россияне концентрировался на областях, расположенных ближе к украинско-российской границе, а затем нанесли удары и по энергообъектам в Киеве и области. Эти атаки оставили без света сотни тысяч абонентов по всей стране.

В то же время в понедельник, 13 октября, в пяти областях Украины вводили аварийные отключения света.

Подробнее о том, как страна-агрессор изменила тактику ударов по энергообъектам Украины, - в материале РБК-Украина.

