Кличко заблокував засідання Київради та в ручному режимі керує містом, - "Свобода"

Партія "Свобода" в Київраді вимагає від голови Київської міської державної адміністрації надати звіт щодо витрат бюджетних коштів під час карантину, розгулу незаконного будівництва та корупційних скандалів в оточенні міського очільника. Про це наголосили у фракції "Свобода" на сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

"Свобода" вимагає розглянути на найближчому засіданні постійної комісії КМР з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції звіт голови КМДА Віталія Кличка щодо витрати бюджетних коштів під час карантину. Друге. Звіт щодо злочинного потурання і/або бездіяльності міської влади у питаннях свавільних незаконних будівельних робіт під час карантину. Третє. Інформації щодо численних корупційних скандалів в оточенні голови КМДА, зокрема його заступників", - повідомили в "Свободі".

Окрім того, у "Свободі" зазначають, що з часу запровадження карантину і проведення позачергового засідання КМР голова КМДА Віталій Кличко жодного разу попри обіцянки не зібрав погоджувальну раду та в ручному режимі керував містом.

"Відтак, на наше переконання, голова КМДА несе персональну відповідальність за витрати бюджетних коштів, будівельну вакханалію та численні корупційні скандали в оточенні. Сподіваємося побачити Віталія Кличка на нашому наступному засіданні. Поговорити є про що", - додали у фракції.

Нагадаємо, раніше ряд ЗМІ заявили, що заступника голови КМДА Миколу Поворозника затримали на хабарі в 60 тисяч доларів, сам чиновник через посередника вимагав 125 тис. доларів за погодження містобудівних умов.

Пізніше він спростував звинувачення у хабарництві на свою адресу, назвавши їх провокацією і вимагав негайного розслідування цього інциденту.

Додамо, що в грудні минулого року у КМДА проводилися обшуки у справі про зловживання службових осіб Департаменту містобудування та архітектури й інших департаментів, пов'язаних з будівництвом.