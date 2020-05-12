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У КМДА розповіли, коли скасують проїзд у транспорті за спецквитками

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 12:36
У КМДА розповіли, коли скасують проїзд у транспорті за спецквитками
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз проїзд у транспорті поки можливий тільки за наявності спецквитка та засобів індивідуального захисту

У рамках карантину транспорт у Києві буде перевозити по спецквиткам до 22 травня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Кличка, усе залежатиме від епідемічної ситуації.

"Усе залежатиме від епідситуації. Як ми бачимо, вірус поки не відступає, останніми днями маємо неоптимістичну динаміку. Тільки за неділю 66 підтверджених випадків, сьогодні - 59. Тому зарано розслаблятися і на першому етапі зарано знімати обмеження на роботу громадського транспорту. Він поки продовжить перевозити пасажирів за спецквитками - до 22 травня точно", - підкреслив очільник столиці.

Також він нагадав, що проїзд у транспорті поки можливий тільки за наявності спецквитка та засобів індивідуального захисту.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці можуть знову посилити карантин, якщо протягом тижня ситуація з коронавірусом погіршиться. За його словами, в останні дні в столиці спостерігається "масове гуляння" громадян.

Як писало РБК-Україна, за минулу добу в столиці зафіксували 59 нових випадків коронавірусу, що на 7 менше, ніж днем ​​раніше. Всього в столиці 1930 підтверджених випадків COVID-19, 38 людей померли.

Підкреслимо, відсьогодні в Києві почався перший етап ослаблення карантинних обмежень. Зокрема, роботу відновили непродовольчі магазини, перукарні та салони краси, відкриті парки, а також літні тераси кафе і ресторанів.

Теги Новини України КМДАКиївтранспорт
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