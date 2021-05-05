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"Сигнал потужної підтримки": в МЗС розповіли, що очікують від візиту голови Держдепу

Новость на русском → Київ, Середа 05 травня 2021 17:28
"Сигнал потужної підтримки": в МЗС розповіли, що очікують від візиту голови Держдепу Фото: Ентоні Блінкен прибуде до Києва (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

МЗС України розглядає візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва як "сигнал надзвичайно потужної підтримки" з боку США у протидії агресії РФ. Під час його візиту в Київ обговорюватиметься низка питань двосторонньої співпраці.

Про це розповів в ефірі "Україна 24" розповів заступник глави МЗС України Євген Єнін.

"Ми розглядаємо візит як сигнал надзвичайно потужної підтримки з боку Сполучених Штатів у протидії російській гібридній агресії", - сказав заступник глави МЗС.

Він зазначив, що візит держсекретаря США до України "є першим повноцінним двостороннім візитом до європейської столиці".

"Ми розраховуємо на посилення нашої підтримки, як у політичній, так і в оборонній сфері з боку нашого головного безпекового союзника. Ми розраховуємо на подальшу підтримку Сполученими штатами курсу реформ, а також модернізацію всіх сфер життєдіяльності, насамперед тих, які, безумовно, пов'язані з національною безпекою і обороною", - повідомив Єнін.

Він додав, що на зустрічі також обговорять активізацію взаємодії у сфері торгівлі та інвестицій, збільшення потенціалу взаємного співробітництва в рамках міжнародних організацій та механізми технічної допомоги для української економіки.

Нагадаємо, 6 травня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в рамках його візиту. На 12:30 запланований вихід Зеленського і Блінкена до представників ЗМІ. Захід пройде в Офісі президента.

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