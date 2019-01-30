ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Кличко може піти на вибори з партією "УДАР", - джерела

Новини » Вибори 2019    30.01.2019 - 10:28
Кличко може піти на вибори з партією "УДАР", - джерела
Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

У команді Порошенка називають цей варіант для Кличка недалекоглядним

Київський міський голова та лідер партії "БПП-Солідарність" Віталій Кличко розглядає можливість самостійного походу на парламентські вибори з партією "УДАР". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Сольний вихід: як Петро Порошенко оголосив про участь в президентських виборах".

За словами джерела РБК-Україна в штабі Петра Порошенка, Кличко розглядає варіант йти на парламентські вибори окремо з партією "УДАР". У той же час співрозмовник вважає, що це недалекоглядне рішення, тому що в разі перемоги Порошенка "УДАР" може не подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

"У разі якщо Порошенко програє, це вдвічі абсурдно, бо тоді всім навпаки потрібно буде максимально об'єднуватися і йти єдиною командою, щоб отримати представництво в парламенті. Кличко ж чомусь собі вигадав, що "УДАР" може набрати по країні 5% і для цього йому потрібно позиціонувати себе як самостійного політика, зберігаючи помірний нейтралітет", - вважає джерело.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Адміністрації президента розраховують, що Кличко виступить на підтримку Порошенка ще до першого туру виборів.

Раніше також стало відомо, що Кличко потрапив до лікарні в Австрії.

 

У Порошенка розповіли про стосунки з Яценюком і НФ перед виборами
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Віталий КличковыборыУДАР
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся