Кличко може піти на вибори з партією "УДАР", - джерела

Фото: Віталій Кличко (kyivcity.gov.ua)

У команді Порошенка називають цей варіант для Кличка недалекоглядним

Київський міський голова та лідер партії "БПП-Солідарність" Віталій Кличко розглядає можливість самостійного походу на парламентські вибори з партією "УДАР". Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Сольний вихід: як Петро Порошенко оголосив про участь в президентських виборах".

За словами джерела РБК-Україна в штабі Петра Порошенка, Кличко розглядає варіант йти на парламентські вибори окремо з партією "УДАР". У той же час співрозмовник вважає, що це недалекоглядне рішення, тому що в разі перемоги Порошенка "УДАР" може не подолати п'ятивідсотковий бар'єр.

"У разі якщо Порошенко програє, це вдвічі абсурдно, бо тоді всім навпаки потрібно буде максимально об'єднуватися і йти єдиною командою, щоб отримати представництво в парламенті. Кличко ж чомусь собі вигадав, що "УДАР" може набрати по країні 5% і для цього йому потрібно позиціонувати себе як самостійного політика, зберігаючи помірний нейтралітет", - вважає джерело.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, в Адміністрації президента розраховують, що Кличко виступить на підтримку Порошенка ще до першого туру виборів.

Раніше також стало відомо, що Кличко потрапив до лікарні в Австрії.