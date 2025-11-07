ua en ru
Кличко и "Украинская команда" передали 72-й бригаде на Покровское направление партию дронов

Пятница 07 ноября 2025 15:05
Кличко и "Украинская команда" передали 72-й бригаде на Покровское направление партию дронов Фото: Владимир Кличко и "Украинская команда" передали дроны на Покровское направление (facebook.com/uateam2022)
Автор: Юлия Бойко

Волонтеры "Украинской команды" и Владимир Кличко передали большую партию дронов 72 бригаде, которая защищает Покровское направление.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Украинской команды" в Facebook.

"Благодаря Владимиру Кличко передали большую партию дронов бойцам легендарной 72 бригады имени Черных Запорожцев. Это те ребята, которые с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киев и Киевщину, Харьковщину. А сегодня бьют врага на Покровском направлении", - говорится в сообщении.

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный подчеркнул, что бойцам на Покровском направлении очень нужна помощь.

"Покровское направление сегодня - самое горячее. Там идут тяжелые бои. Наши защитники ценой колоссальных усилий и отваги сдерживают врага. А мы должны им помочь. Уверен, что уже завтра эти дроны полетят на головы оркам", - сказал Палатный.

Владимир Кличко поблагодарил воинов за мужество и подчеркнул, что дроны помогут сохранить жизнь наших защитников.

"Это беспилотное оборудование поможет защищать нашу страну. А также поможет нашим героям - сохранит их жизнь. Спасибо вам, ребята! Вместе с хорошим настроением к Победе!", - сказал Кличко во время передачи дронов.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко и "Украинская команда" привезли нескольким бригадам на Донбасс дроны разных типов и системы РЭБ.

Также сообщалось, что Владимир Кличко благодаря поддержке иностранных партнеров передал на передовую 6 бронированных автомобилей "Кобра", каждый из которых стоит около 250 тысяч долларов.

