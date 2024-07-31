Кличко с "Украинской командой" передал бронированный внедорожник "Кобра" разведчикам

Владимир Кличко вместе с "Украинской командой" передал ГУР полноприводный бронированный автомобиль "Кобра". Это уже пятый такой внедорожник, переданный украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба "Украинская команда".

"Это уже пятый внедорожник, который защищает наших ребят – ребят на фронте. И спасает жизнь. Продолжаем работать вместе с "Украинской командой" – поддерживать наших защитников. Поддерживать там, где нужно", – отметил Владимир Кличко.

В свою очередь, руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный поблагодарил Владимира Кличко и его партнеров за внедорожник.

"Украинская команда" благодарна Владимиру Кличко и его партнерам, которые сегодня передали этот внедорожник Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Этот броневик сделан в Украине, то есть мы поддерживаем отечественного производителя. Наша задача – усилить технику наших героев для выполнения их задач. Этот внедорожник сохранит жизнь и здоровье наших ребят", – сказал Палатный.