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Кличко с "Украинской командой" передал бронированный внедорожник "Кобра" разведчикам

Среда 31 июля 2024 16:06
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Кличко с "Украинской командой" передал бронированный внедорожник "Кобра" разведчикам
Автор: Александр Мороз

Владимир Кличко вместе с "Украинской командой" передал ГУР полноприводный бронированный автомобиль "Кобра". Это уже пятый такой внедорожник, переданный украинским защитникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба "Украинская команда".

"Это уже пятый внедорожник, который защищает наших ребят – ребят на фронте. И спасает жизнь. Продолжаем работать вместе с "Украинской командой" – поддерживать наших защитников. Поддерживать там, где нужно", – отметил Владимир Кличко.

В свою очередь, руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный поблагодарил Владимира Кличко и его партнеров за внедорожник.

Кличко с &quot;Украинской командой&quot; передал бронированный внедорожник &quot;Кобра&quot; разведчикам

"Украинская команда" благодарна Владимиру Кличко и его партнерам, которые сегодня передали этот внедорожник Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. Этот броневик сделан в Украине, то есть мы поддерживаем отечественного производителя. Наша задача – усилить технику наших героев для выполнения их задач. Этот внедорожник сохранит жизнь и здоровье наших ребят", – сказал Палатный.

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Виталий Кличко
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