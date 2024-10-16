Кличко рассказал, когда в Киеве начнут включать отопление в квартирах

В Киеве уже дали отопление в ряде школ, больниц и детсадов. А отопление в квартирах появится при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко.

"Жилые дома начнут подключать, когда среднесуточная температура опустится до +8 градусов в течение трех суток и будет сохраняться тенденция существенного похолодания", - рассказал он.

В то же время, по данным Кличко, в Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы.

"Среди них - 85 школ, 96 детских садов, 42 лечебных заведения. В частности, 28 стационаров, 11 административных зданий, а также заведений социально-бытового направления", - отметил мэр столицы.