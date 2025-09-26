ua en ru
Кличко рассказал о помощи военным-киевлянам, которые вернулись из плена

Киев, Пятница 26 сентября 2025 20:07
Кличко рассказал о помощи военным-киевлянам, которые вернулись из плена Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Наталия Гурковская

Киев в рамках государственной ветеранской политики предоставляет военным-киевлянам, вернувшимся из плена всестороннюю поддержку. Она включает жилищную поддержку, медицинскую и психологическую реабилитацию и другое.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с военными, освобожденными из российского плена.

В частности, социальные услуги для семей, возможность быстрого восстановления документов, юридическую помощь и многие другие услуги.

Как отметил мэр Киева, сейчас из плена вернулись 238 киевлян-защитников, среди них 83 - внутренне перемещенные лица, еще 22 киевлянина-добровольца до сих пор находятся в плену.

"По состоянию на сентябрь этого года из плена вернулись 238 киевлян-защитников. Среди них внутренне перемещенные лица, которые выбрали Киев своим новым домом. Мы делаем все, чтобы столица стала для них местом поддержки и восстановления", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, Киев по инициативе Виталия Кличко оказывает помощь военным через программу "Защитник Киева", включающую выплаты мобилизованным киевлянам и поддержку их семьям. Город также закупает для подразделений ВСУ беспилотники, авто и системы РЭБ, а также оказывает помощь раненым киевлянам-защитникам.

Кроме того, в столице создан Kyiv Military Hub (Центр комплексной поддержки участников боевых действий) - единое пространство для военных и членов их семей, где они могут получить базовые социальные услуги, бесплатную квалифицированную первичную и вторичную юридическую помощь и психологическую поддержку, физкультурно-спортивную реабилитацию, информацию о трудоустройстве, пройти процедуру профориентации, курсы повышения квалификации или освоить новую профессию.

Напомним, что в феврале мэр Киева Виталий Кличко на встрече с военнослужащими представил городскую программу"Поддержка киевлян-защитников и защитниц Украины".

