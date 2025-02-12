Кличко презентовал городскую программу "Поддержка защитников и защитниц Украины"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Встретился с ветеранами российско-украинской войны и военнослужащими, которые сегодня защищают наше государство. Презентовали городскую целевую программу "Поддержка киевлян-защитников и защитниц Украины", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в этом году Киевсовет уже направил 5 млрд грн на программу "Защитник Киева". Он также рассказал об основных направлениях поддержки военных, ветеранов и членов их семей.

"Киев, в частности, поддерживает мобилизованных киевлян-защитников - они получают теперь единовременное пособие 50 тысяч грн. В прошлом году ввели выплаты раненым - 45 тысяч грн. Столица заботится о ветеранах, в частности с инвалидностью. О семьях погибших, пропавших без вести, тех, кто находится в плену - они получают ежегодную и ежемесячную помощь", - сообщил Виталий Кличко.

По словам Кличко, ежегодно тысячи военных получают помощь в Медицинском центре реабилитации Киева. А в этом году город будет софинансировать протезирование - до 1,5 млн грн на человека.

Также в столице действует компенсация за покупку авто для ветеранов с инвалидностью (более 500 тысяч грн). А вскоре можно будет получить компенсацию и за переоборудование авто - до 100 тысяч грн.

"Недавно Киев ввел бесплатную парковку для военных через приложение "Киев Цифровой". Предоставляем и материальную помощь на оплату обучения ветеранам, поддерживаем адаптивные виды спорта, развиваем систему психологической реабилитации. И это только часть из того, что Киев делает для наших Героев и их семей. Несмотря на все сложности мы не сокращаем помощь, а наоборот, увеличиваем ее", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил из своего бюджета почти 10 миллиардов гривен на помощь защитникам. Это самая большая сумма среди регионов Украины.