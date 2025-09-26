Кличко розповів про допомогу військовим-киянам, які повернулися з полону

Київ в рамках державної ветеранської політики надає військовим-киянам, які повернулися з полону всебічну підтримку. Вона включає житлову підтримку, медичну та психологічну реабілітацію та інше.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з військовими, звільненими з російського полону.

"Станом на вересень цього року з полону повернулися 238 киян-захисників. Серед них внутрішньо переміщені особи, які обрали Київ своєю новою домівкою. Ми робимо все, щоб столиця стала для них місцем підтримки та відновлення", - зазначив Віталій Кличко.

Як зазначив мер Києва, наразі з полону повернулися 238 киян-захисників, серед них 83 - внутрішньо переміщені особи, ще 22 киянина-добровольця досі перебувають у полоні.

Зокрема, соціальні послуги для родин, можливість швидкого відновлення документів, юридичну допомогу та багато інших послуг.

Нагадаємо, Київ за ініціативи Віталія Кличка надає допомогу військовим через програму "Захисник Києва", що включає виплати мобілізованим киянам та підтримку їхнім родинам. Місто також закуповує для підрозділів ЗСУ безпілотники, авто та системи РЕБ, а також надає допомогу пораненим киянам-захисникам.

Крім того, в столиці створено Kyiv Military Hub (Центр комплексної підтримки учасників бойових дій) - єдиний простір для військових та членів їхніх родин, де вони можуть отримати базові соціальні послуги, безкоштовну кваліфіковану первинну і вторинну юридичну допомогу та психологічну підтримку, фізкультурно-спортивну реабілітацію, інформацію про працевлаштування, пройти процедуру профорієнтації, курси підвищення кваліфікації чи опанувати нову професію.

Нагадаємо, що в лютому мер Києва Віталій Кличко на зустрічі з військовослужбовцями представив міську програму "Підтримка киян-захисників та захисниць України".