Главная » Жизнь » Общество

Кличко распорядился об адресной помощи ко Дню защитников Украины: кто получит и сколько

Киев, Среда 01 октября 2025 13:04
UA EN RU
Кличко распорядился об адресной помощи ко Дню защитников Украины: кто получит и сколько Фото: в Киеве выплатят адресную помощь ко Дню защитников Украины (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Ко Дню защитников и защитниц Украины Киев предусмотрел одноразовую адресную помощь военным и их семьям на общую сумму 90 млн гривен.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщила заместитель Киевского городского головы Марина Хонда со ссылкой на распоряжение мэра Виталия Кличко.

Помощь получат более 68 тысяч киевлян в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины".

В частности, выплаты предусмотрены:

  • военнослужащим и ветеранам с инвалидностью вследствие войны;
  • участникам Революции Достоинства, которые получили ранения;
  • членам семей пленных, пропавших без вести и погибших защитников;
  • семьям Героев Украины;
  • защитникам и защитницам столицы.

Она отметила, что средства автоматически получат киевляне, которые находятся на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве, а также фактически проживают в столице.

"Размер помощи зависит от категории и составляет от 1200 до 2500 гривен", - сообщила заместитель Виталия Кличко.

Как сообщалось ранее, несмотря на изъятие центральной властью из бюджета Киева 8 млрд грн, столица нашла дополнительные средства на поддержку военных. Недавно Киевсовет проголосовал за увеличение финансирования программы "Защитник Киева" в 2025 году до 11 млрд грн.

Напомним, 1 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины и День казачества. День защитников и защитниц Украины - государственный праздник, учрежденный 14 октября 2014 года указом президента как День защитника Украины.

