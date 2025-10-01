Кличко распорядился об адресной помощи ко Дню защитников Украины: кто получит и сколько

Ко Дню защитников и защитниц Украины Киев предусмотрел одноразовую адресную помощь военным и их семьям на общую сумму 90 млн гривен.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщила заместитель Киевского городского головы Марина Хонда со ссылкой на распоряжение мэра Виталия Кличко.

Помощь получат более 68 тысяч киевлян в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц Украины".

В частности, выплаты предусмотрены:

военнослужащим и ветеранам с инвалидностью вследствие войны;

участникам Революции Достоинства, которые получили ранения;

членам семей пленных, пропавших без вести и погибших защитников;

семьям Героев Украины;

защитникам и защитницам столицы.

Она отметила, что средства автоматически получат киевляне, которые находятся на учете в органах социальной защиты населения столицы или Главного управления Пенсионного фонда Украины в Киеве, а также фактически проживают в столице.

"Размер помощи зависит от категории и составляет от 1200 до 2500 гривен", - сообщила заместитель Виталия Кличко.