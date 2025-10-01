Кличко розпорядився про адресну допомогу до Дня захисників України: хто отримає і скільки

До Дня захисників і захисниць України Київ передбачив одноразову адресну допомогу військовим та їх родинам на загальну суму 90 млн гривень.

Як пише РБК-Україна , про це повідомила заступниця Київського міського голови Марина Хонда з посиланням на розпорядження мера Віталія Кличка.

Допомогу отримають понад 68 тисяч киян в межах міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України".

Зокрема, виплати передбачені:

військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю внаслідок війни;

учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень;

членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників;

родинам Героїв України;

захисникам та захисницям столиці.

Вона зазначила, що кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживають у столиці.

"Розмір допомоги залежить від категорії та становить від 1200 до 2500 гривень", - повідомила заступниця Віталія Кличко.