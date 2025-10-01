ua en ru
Кличко розпорядився про адресну допомогу до Дня захисників України: хто отримає і скільки

Київ, Середа 01 жовтня 2025 13:04
UA EN RU
Кличко розпорядився про адресну допомогу до Дня захисників України: хто отримає і скільки Фото: в Києві виплатять адресну допомогу до Дня захисників України (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

До Дня захисників і захисниць України Київ передбачив одноразову адресну допомогу військовим та їх родинам на загальну суму 90 млн гривень.

Як пише РБК-Україна, про це повідомила заступниця Київського міського голови Марина Хонда з посиланням на розпорядження мера Віталія Кличка.

Допомогу отримають понад 68 тисяч киян в межах міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України".

Зокрема, виплати передбачені:

  • військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень;
  • членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників;
  • родинам Героїв України;
  • захисникам та захисницям столиці.

Вона зазначила, що кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживають у столиці.

"Розмір допомоги залежить від категорії та становить від 1200 до 2500 гривень", - повідомила заступниця Віталія Кличко.

Як повідомлялося раніше, попри вилучення центральною владою з бюджету Києва 8 млрд грн, столиця знайшла додаткові кошти на підтримку військових. Нещодавно Київрада проголосувала за збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва. День захисників і захисниць України - державне свято, засноване 14 жовтня 2014 року указом президента як День захисника України.

