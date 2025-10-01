Кличко розпорядився про адресну допомогу до Дня захисників України: хто отримає і скільки
До Дня захисників і захисниць України Київ передбачив одноразову адресну допомогу військовим та їх родинам на загальну суму 90 млн гривень.
Як пише РБК-Україна, про це повідомила заступниця Київського міського голови Марина Хонда з посиланням на розпорядження мера Віталія Кличка.
Допомогу отримають понад 68 тисяч киян в межах міської цільової програми "Підтримка киян - Захисників та Захисниць України".
Зокрема, виплати передбачені:
- військовослужбовцям та ветеранам з інвалідністю внаслідок війни;
- учасникам Революції Гідності, які зазнали поранень;
- членам сімей полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників;
- родинам Героїв України;
- захисникам та захисницям столиці.
Вона зазначила, що кошти автоматично отримають кияни, які перебувають на обліку в органах соціального захисту населення столиці або Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, а також фактично проживають у столиці.
"Розмір допомоги залежить від категорії та становить від 1200 до 2500 гривень", - повідомила заступниця Віталія Кличко.
Як повідомлялося раніше, попри вилучення центральною владою з бюджету Києва 8 млрд грн, столиця знайшла додаткові кошти на підтримку військових. Нещодавно Київрада проголосувала за збільшення фінансування програми "Захисник Києва" в 2025 році до 11 млрд грн.
Нагадаємо, 1 жовтня в Україні відзначають День захисників і захисниць України та День козацтва. День захисників і захисниць України - державне свято, засноване 14 жовтня 2014 року указом президента як День захисника України.