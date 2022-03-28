У Києві змінили час комендантської години, яка була введена через воєнний стан в Україні. Тепер вона буде починатися о 21:00 і закінчуватися о 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка в Telegram.

"У Києві та області змінюється час комендантської години. Відсьогодні, з 28 березня, комендантська година буде починатися на годину пізніше, а закінчуватися на годину раніше. І триватиме з 21:00 до 6:00", - написав він.