Зеленський знову скликає РНБО: що відомо

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе чергове засідання РНБО (Ради безпеки і оборони України). За його результатами відбудеться брифінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Повідомляється, що брифінг в Офісі президента розпочнеться орієнтовно о 17:30. При цьому в анонсі не вказано, хто саме буде його давати, але традиційно з основною інформацією до преси виходить секретар РНБО Олексій Данілов.

Також повідомляється, що брифінг транслюватиметься онлайн на офіційному фейсбук-сторінці Офісу президента.