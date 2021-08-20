ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський знову скликає РНБО: що відомо

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 11:44
Зеленський знову скликає РНБО: що відомо Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе чергове засідання РНБО (Ради безпеки і оборони України). За його результатами відбудеться брифінг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Повідомляється, що брифінг в Офісі президента розпочнеться орієнтовно о 17:30. При цьому в анонсі не вказано, хто саме буде його давати, але традиційно з основною інформацією до преси виходить секретар РНБО Олексій Данілов.

Також повідомляється, що брифінг транслюватиметься онлайн на офіційному фейсбук-сторінці Офісу президента.

Нагадаємо, про те, що Зеленський скликає РНБО на 20 серпня, стало відомо ще минулого тижня, але досі офіційно не називалися теми, які будуть на ньому розглянуті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський РНБО
NEWS
В Україні 1600 нових випадків коронавірусу
В Україні 1600 нових випадків коронавірусу
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського