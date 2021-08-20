Зеленський знову скликає РНБО: що відомо
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський сьогодні проведе чергове засідання РНБО (Ради безпеки і оборони України). За його результатами відбудеться брифінг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Повідомляється, що брифінг в Офісі президента розпочнеться орієнтовно о 17:30. При цьому в анонсі не вказано, хто саме буде його давати, але традиційно з основною інформацією до преси виходить секретар РНБО Олексій Данілов.
Також повідомляється, що брифінг транслюватиметься онлайн на офіційному фейсбук-сторінці Офісу президента.
Нагадаємо, про те, що Зеленський скликає РНБО на 20 серпня, стало відомо ще минулого тижня, але досі офіційно не називалися теми, які будуть на ньому розглянуті.