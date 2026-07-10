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Готовность укрытий проверят во всех районах Киева: поручение Кличко

17:44 10.07.2026 Пт
2 мин
Городская власть Киева начинает аудит работы РГА по обустройству объектов гражданской защиты
aimg Юлия Бойко
Готовность укрытий проверят во всех районах Киева: поручение Кличко В Киеве стартует проверка укрытий по районам (фото: КГГА)
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Мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА проверить использование райгосадминистраций средств на возведение, ремонт и обустройство укрытий за 2022-2025 годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы столицы.

Обустройство укрытий в Киеве

Мэр Киева рассказал, что на ремонт укрытий в этом году предусмотрено 1,1 млрд грн, а также анонсировал проверки защитных сооружений.

"Поручил Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА осуществить аудит использования райгосадминистрациями средств на возведение, ремонт и обустройство укрытий за 2022-2025 годы. Муниципальные службы совместно с ГСЧС продолжат проверки объектов гражданской защиты", - написал Виталий Кличко.

Он отметил, что с 2022 года Киев направлял райгосадминистрациям для строительства новых и ремонта существующих укрытий около 7 млрд грн.

"Город направляет значительные средства райгосадминистрациям для строительства и капитального ремонта укрытий. С начала полномасштабной войны ремонты и обустройство осуществили почти 3 000 укрытий. За 2022-2025 годы на эти работы городские власти выделили около 7 млрд грн", - сообщил Кличко.

Мэр пояснил, что определение адресов и работ обеспечивают районные подразделения, поскольку именно они являются распорядителями выделенных городом средств. Приоритетны локации, где укрытий не хватает: микрорайоны, где нет станций метро, ​​отдаленные спальные районы.

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Что выявили прошлые проверки

Виталий Кличко сообщил, что в этом году уже проводились проверки и виновные были привлечены к ответственности за ненадлежащее состояние укрытий.

Сегодня в Киеве функционирует более 4300 укрытий. Контакт-центр 1551 осуществляет мониторинг состояния укрытий и доступа к ним. Департамент муниципальной безопасности вместе с районами и ГСЧС обеспечивает контроль за проведением проверок. С начала года проверили 630 укрытий, отметил глава города.

"Обнаружили 85, где есть проблемы. С начала 2026 года привлечен к административной ответственности 171 балансодержатель объектов фонда ЗСГЗ. Преимущественно за нарушение требований, приведших к неготовности объекта, и за невыполнение законных требований должностных лиц", - отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что характерными недостатками почти для всех укрытий остаются: отсутствие или недостаточное количество мест для сидения, отсутствие электроснабжения, а также ненадлежащее санитарное состояние.

Ранее Виталий Кличко показал обновленное пространство возле метро "Политехнический институт". Проход к станции метрополитена, которая служит укрытием во время тревог, освободили после демонтажа более 20 МАФов, а также обустроили сквер.

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