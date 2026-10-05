Германия рискует быть вовлечена в вооруженный конфликт с Россией, - немецкая разведка
Немецкая разведка предупредила о риске прямого конфликта с Россией на фоне усиления Москвой гибридной кампании против Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер, противостояние с Россией перешло на новый и более опасный уровень.
Егерь сделал такое заявление в понедельник во время ежегодных публичных слушаний руководителей разведывательных служб в немецком парламенте.
"Конфронтация с Россией, с которой мы сталкиваемся, приобрела новое, более опасное измерение", - заявил глава BND.
Он также отметил, что Германия может быть вовлечена в вооруженное противостояние с Россией. Как один из примеров такой угрозы Егер привел попытку атаки в Лейпциге.
"Германии грозит вовлечение в вооруженный конфликт с Россией – попытка нападения в Лейпциге является лишь одним из примеров", – подчеркнул Егерь.
В Германии говорят о "теневой войне"
Немецкие власти уже неоднократно предупреждали об усилении российской гибридной кампании против европейских стран.
По данным германской стороны, Москва использует для этого, в частности, беспилотники и кибератаки. Россию также обвиняли в организации попытки атаки дронами на аэропорт Лейпцига в августе.
Именно такие инциденты, по словам представителей Германии, демонстрируют, что противостояние с Россией выходит за рамки привычных политических противоречий.
В то же время Москва отрицает намерения атаковать страны НАТО.
Напомним, НАТО разработало "Теорию победы" на случай нападения России. Стратегия предусматривает быстрый ответ Североатлантического союза с широким использованием дронов, ИИ и других новых технологий. Новости Украины
Параллельно Эстония изменяет свою оборонную стратегию и переходит к "активной обороне". Страна передислоковывает главную бригаду ближе к российской границе и усиливает дальнобойные возможности.