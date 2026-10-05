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Германия рискует быть вовлечена в вооруженный конфликт с Россией, - немецкая разведка

13:46 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Германия рискует быть вовлечена в вооруженный конфликт с Россией, - немецкая разведка Фото: немецкие военные (Getty Images)
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Немецкая разведка предупредила о риске прямого конфликта с Россией на фоне усиления Москвой гибридной кампании против Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Егер, противостояние с Россией перешло на новый и более опасный уровень.

Егерь сделал такое заявление в понедельник во время ежегодных публичных слушаний руководителей разведывательных служб в немецком парламенте.

"Конфронтация с Россией, с которой мы сталкиваемся, приобрела новое, более опасное измерение", - заявил глава BND.

Он также отметил, что Германия может быть вовлечена в вооруженное противостояние с Россией. Как один из примеров такой угрозы Егер привел попытку атаки в Лейпциге.

"Германии грозит вовлечение в вооруженный конфликт с Россией – попытка нападения в Лейпциге является лишь одним из примеров", – подчеркнул Егерь.

В Германии говорят о "теневой войне"

Немецкие власти уже неоднократно предупреждали об усилении российской гибридной кампании против европейских стран.

По данным германской стороны, Москва использует для этого, в частности, беспилотники и кибератаки. Россию также обвиняли в организации попытки атаки дронами на аэропорт Лейпцига в августе.

Именно такие инциденты, по словам представителей Германии, демонстрируют, что противостояние с Россией выходит за рамки привычных политических противоречий.

В то же время Москва отрицает намерения атаковать страны НАТО.

Напомним, НАТО разработало "Теорию победы" на случай нападения России. Стратегия предусматривает быстрый ответ Североатлантического союза с широким использованием дронов, ИИ и других новых технологий. Новости Украины

Параллельно Эстония изменяет свою оборонную стратегию и переходит к "активной обороне". Страна передислоковывает главную бригаду ближе к российской границе и усиливает дальнобойные возможности.

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