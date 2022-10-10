ua ru
Пн, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы

Новина українською →
Украина, Понедельник 10 октября 2022 10:53
В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы Фото: в Украине наблюдаются проблемы со светом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня Украина подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Враг бьет по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах, поэтому в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.

Подробнее о проблемах и сбоях в работе электросетей можно узнать в материале РБК-Украина.

Киев

Первыми о перебоях со светом сообщили жители Киева. После ракетных атак жители Левого берега и Подольского района начали фиксировать проблемы не только с электричеством, но и с мобильной связью и интернетом.

Север

В Житомирской области враг нанес удар по энергетической инфраструктуре. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Поэтому в регионе возможны проблемы с электроэнергией.

Исчез свет и на части территории Черниговской области. Пока причины перебоев неизвестны.

Запад

Во Львове в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Часть города без электроэнергии, не работает треть светофоров.

В Хмельницком частично отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры.

Центр

В Полтавской области фиксируют перебои с электро- и водоснабжением. Эту информацию подтвердил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Восток

В Харькове российские оккупанты поразили объект энергетической инфраструктуры. Электроснабжение восстанавливают. В городе остановили метро.

Более подробно об обстрелах украинских городов можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Война в Украине Война России против Украины ракетный удар
NEWS
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
В России все больше сомневаются в победе и напрямую критикуют Путина, - ISW
DAILY
Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Азиатский козырь. Могут ли Китай и Индия надавить на РФ и почему они медлят