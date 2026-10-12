Киев теряет энергетические возможности из-за ударов РФ, а средства громад заблокированы, - эксперт

За последние шесть недель интенсивность российских ударов по энергетическим объектам Киева увеличилась в четыре раза. В то же время, правительство продолжает блокировать средства местных громад на счетах Госказначейства, что усложняет подготовку к отопительному сезону.

По его словам, последние 6 недель происходят очень четкие, сфокусированные и массивные удары по Киевскому энергетическому узлу – они были и летом, но летом они были более размазаны: там условно летом из 150 ударов в месяц по энергетическим объектам по стране на Киев приходилось 15, а сейчас 60 и большая часть этих ударов была баллистическими ракетами.

"И надо признать, что им удалось добиться определенного успеха. Не того, на который они рассчитывали. Но в результате мы потеряли несколько важных возможностей подавать электричество в Киев. Параллельно они пытались и продолжают бить внутри Киева в определенные узловые точки, которые важны для распределения электроэнергии", - рассказал эксперт.

В то же время, по его словам, подготовка к зиме и в столице, и в других городах Украины осложняется тем, что правительство заблокировало средства местных громад на счетах Госказначейства.

"Сейчас из-за нехватки финансов заблокированы расчеты, в том числе за то оборудование, которое должно было сейчас ехать и в Киев, и в другие города для того, чтобы завершить подготовку к отопительному сезону. И есть достаточно большое количество оборудования, которое на 70% оплачено, даже его не могут закрыть, чтобы установить", - говорит Харченко.

Он добавил, что "все городские головы сейчас бегают по потолку в Кабмине", пытаясь разблокировать хотя бы какие-то выплаты, потому что это реально большая проблема.

"Объективно людей не хватает буквально на каждом участке", – отметил директор Центра исследования энергетики.