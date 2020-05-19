Метро без жетонів: як у Києві перевозитимуть пасажирів після карантину

Фото: метро "Хрещатик" (РБК-Україна / Віталій Носач)

Пасажирів попереджають, що жетонів не буде

Київський метрополітен може відновити роботу вже з 25 травня і працюватиме без жетонів. Пасажири зможуть скористатися виключно електронним квитком.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу метрополітену.

Зазначається, що пасажири зможуть використати раніше придбані жетони зеленого кольору протягом місяця з дати відновлення роботи метро. Крім того, сплачувати за проїзд на турнікетах можна буде такими способами:

KyivSmardCard;

Карткою метро (до 31.03.2021);

Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи на жовтих турнікетах;

Мобільними додатками Google Pay та Apple Pay;

Мобільним додатком KyivSmardСard;

Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним).

"Пасажири пільгових категорій столиці для проходу в метро мають використовувати "Картку киянина". Загально державні пільгові категорії пред’являють оригінал відповідного посвідчення", - додали в прес-службі.

Також уточили, що у наземному громадському транспорті також оплата здійснюватиметься за допомогою KyivSmardCard, разового квитка з QR-кодом (паперового або електронного) або безконтактної банківської картки будь-якої платіжної системи.

"Проте, до 1 липня у пасажирів залишатиметься можливість придбати квиток на проїзд безпосередньо у кондуктора в трамваї, тролейбусі чи автобусі", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав, що не може гарантувати, що робота метрополітену в Києві, Харкові та Дніпрі буде відновлена одночасно.

Автор: Виталия Мазур