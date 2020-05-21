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У КМДА розповіли про наступний етап послаблення карантину: що відкриють у Києві

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 12:20
У КМДА розповіли про наступний етап послаблення карантину: що відкриють у Києві
Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кличко зазначив, що почне працювати наземний та підземний громадський транспорт

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що включатиме наступний етап послаблення карантину у столиці. Зокрема, з 23 травня почне роботу наземний транспорт, а з 25 - метро.

Про це він сказав у ході брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо наступного етапу послаблень в Києві - з 23 травня почне працювати наземний громадський транспорт: автобус, трамвай, тролейбус. Розпочнуть роботу магазини площею до 1000 кв.м. З 25 травня буде відновлена робота метрополітену. Також відкриються промислові ринки та сільсько-господарські ярмарки", - зазначив очільник столиці.

З 23 травня запрацюють:

  • відновить роботу у звичайному режимі громадський транспорт (автобус, трамвай, тролейбус)
  • розпочнуть працювати торгівельні заклади розміром до 1000 квадратних метрів
  • відкриються спортивні та дитячі майданчики у парках, скверах та на прибудинкових територіях.

З 25 травня відбудуться наступні послаблення:

  • відновить роботу метрополітен
  • розпочнуть працювати промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки
  • рішення про дату відкриття ТРЦ місто ухвалить окремо - після того, як метро відновить роботу.

Крім того, з 1 червня роботу розпочнуть:

  • дитячі садочки та школи (для 11 класів, що складатимуть ЗНО)
  • заклади професійно-технічної та вищої освіти - для випускників та абітурієнтів
  • дитячо-юнацькі спортивні школи
  • спорткомплекси, спортзали та фітнес-зали, без роботи басейнів
  • також відкриють у столиці зони відпочинку та пляжі біля водойм.

Нагадаємо, 20 травня в Києві виявили три нових спалахи коронавірусу. Вогнища виявили у двох гуртожитках і Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Кличко також відзначав, що за добу коронавірусну інфекцію діагностували ще у 51 киянина.

Як писало РБК-Україна, в Києві пляжний сезон планують відкрити з 1 червня. Для цього відповідні рішення повинні прийняти Кабінет міністрів і Київська міська державна адміністрація.

Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Віталий КличкоКиїв
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