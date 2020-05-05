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Шмигаль розповів, коли запрацює метро

Новини » Суспільство     05.05.2020 - 12:29
Шмигаль розповів, коли запрацює метро
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Також в Кабміні поки не бачать можливості  відкрити міжміський транспорт

На третьому етапі послаблення карантину метро запрацює для окремих категорій громадян. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в ефірі "Українського радіо", передає РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що метро буде їздити з певними обмеженнями.

"На третьому етапі послаблення карантинних заходів метро запрацює для окремих категорій громадян і буде їздити з певними обмеженнями", - повідомив він.

На четвертому етапі, це практично вже етап завершення епідемії в Україні, метрополітен працюватиме в звичному режимі. Ну а п’ятий етап - це фактичне завершення карантину, розповів прем'єр.

Разом з тим, Шмигаль зазначив, що в Кабміні поки не бачать можливості відкрити міжміський транспорт. Міський транспорт працюватиме й надалі в тих режимах, в яких працював.

Раніше повідомлялось, що другий, третій і четвертий етапи виходу України з карантину можуть початися одночасно в залежності від динаміки захворювання.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна в ОП повідомляли, що метро в Україні та Києві відкриють, скоріше від усього, лише в кінці червня, а то і в липні.

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