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У Зеленського допустили відкриття метро влітку

Новини » Політика     05.05.2020 - 09:00
У Зеленського допустили відкриття метро влітку
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

До того часу підвезення працівників бізнес повинен буде вирішувати своїми силами

Метро в Україні так Києві відкриють, скоріше від усього, лише в кінці червня, а то і в липні. Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Здали позиції: чому влада пішла на пом'якшення карантину".

За даними джерела РБК-Україна в Офісі президента, останнім же відкриють метрополітен, цілком можливо, що лише в кінці червня, а то і в липні. До тих пір питання підвезення працівників у відкриті кафе, перукарні та магазини приватний бізнес повинен буде вирішувати своїми силами.

Зазначимо, метро в Україні та Києві не працює з початку карантину через коронавірус.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що терміни відкриття метрополітенів та парків в містах України залежить від того, як українці будуть дотримуватися карантинних обмежень.

Ще раніше в Офісі президента розповіли, коли буде відновлено роботу метро в Україні. За словами заступника керівника ОП Кирила Тимошенка, метрополітени у Києві, Харкові та Дніпрі будуть відкриті останніми з усіх видів транспорту.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення про відновлення роботи метрополітенів у Києві, Дніпрі та Харкові прийматиме Кабінет міністрів України

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