Кличко обсудил с вице-канцлером Германии гарантии безопасности и помощь Украине

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем. Обсуждали усиление помощи и гарантии безопасности для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Виталия Кличко.

Мэр столицы рассказал, что вместе с вице-канцлером Германии они осмотрели жилой дом в Святошинском районе, где 31 июля российская ракета разрушила весь подъезд. И где погибли 29 мирных киевлян.

"Во время общения с господином Клингбайлем я отметил необходимость усиления помощи Украине - военной и экономической - для установления мира в нашем государстве. И необходимости надежных гарантий безопасности для нашей страны, чтобы этот мир не был временным", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в городе получили повреждения разной степени 3129 зданий, в том числе 2134 многоквартирных жилых домов. Из них в 2025 году - 957.

"Вице-канцлер заверил, что Германия, которая является второй страной (после США) по объемам помощи, продолжит поддерживать и помогать Украине. В частности, это касается и гарантий безопасности", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с главой комитета по обороне Бундестага Германии Томасом Ревекампом. На встрече также обсуждались вопросы усиления помощи и гарантий безопасности.