ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Кличко обсудил с вице-канцлером Германии гарантии безопасности и помощь Украине

Вторник 26 августа 2025 13:37
UA EN RU
Кличко обсудил с вице-канцлером Германии гарантии безопасности и помощь Украине Фото: Мэр Киева Виталий Кличко и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем. Обсуждали усиление помощи и гарантии безопасности для Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram-канале Виталия Кличко.

Мэр столицы рассказал, что вместе с вице-канцлером Германии они осмотрели жилой дом в Святошинском районе, где 31 июля российская ракета разрушила весь подъезд. И где погибли 29 мирных киевлян.

"Во время общения с господином Клингбайлем я отметил необходимость усиления помощи Украине - военной и экономической - для установления мира в нашем государстве. И необходимости надежных гарантий безопасности для нашей страны, чтобы этот мир не был временным", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева также сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в городе получили повреждения разной степени 3129 зданий, в том числе 2134 многоквартирных жилых домов. Из них в 2025 году - 957.

"Вице-канцлер заверил, что Германия, которая является второй страной (после США) по объемам помощи, продолжит поддерживать и помогать Украине. В частности, это касается и гарантий безопасности", - подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко встретился с главой комитета по обороне Бундестага Германии Томасом Ревекампом. На встрече также обсуждались вопросы усиления помощи и гарантий безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Гарантии безопасности
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы