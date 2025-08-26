ua en ru
Кличко обговорив з віце-канцлером Німеччини гарантії безпеки і допомогу Україні

Вівторок 26 серпня 2025 13:37
Кличко обговорив з віце-канцлером Німеччини гарантії безпеки і допомогу Україні Фото: Мер Києва Віталій Кличко та віце-канцлер Німеччини Ларс Клінгбайль (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з віце-канцлером і міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем. Обговорювали посилення допомоги та гарантії безпеки для України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Telegram-каналі Віталія Кличка.

Мер столиці розповів, що разом із віце-канцлером Німеччини вони оглянули житловий будинок у Святошинському районі, де 31 липня російська ракета зруйнувала цілий підʼїзд. І де загинули 29 мирних киян.

"Під час спілкування з паном Клінгбайлем я наголосив на необхідності посилення допомоги Україні - військової та економічної - задля встановлення миру в нашій державі. Та необхідності надійних гарантій безпеки для нашої країни, щоб цей мир не був тимчасовим", - написав Віталій Кличко.

Мер Києва також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення у місті зазнали пошкоджень різного ступеня 3129 будівель, зокрема 2134 багатоквартирних житлових будинків. Із них у 2025 році - 957.

"Віце-канцлер запевнив, що Німеччина, яка є другою країною (після США) за обсягами допомоги, продовжить підтримувати і допомагати Україні. Зокрема, це стосуватиметься і гарантій безпеки", - наголосив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з головою комітету з питань оборони Бундестагу Німеччини Томасом Рьовекампом. Під час зустрічі також обговорювалися питання посилення допомоги та гарантій безпеки.

Віталий Кличко Гарантії безпеки
