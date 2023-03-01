Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова в Twitter.

Фото: в Украине начали подготовку к следующему отопительному сезону (twitter.com/OleksiyDanilov)

"Президент дал поручение по мерам по подготовке к отопительному сезону 2023-2024 годов", - написал Данилов.

По его словам, поручение о подготовке к началу отопительного сезона было дано президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, в марте 2023 года годовые тарифы на газ предлагают девять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Глава "Нафтогаза" назвал страны, где Украина закупила газ на отопительный сезон.

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