Локдаун в Україні: Разумков прокоментував можливість введення комендантської години

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявив, що не хотів би, щоб в Україні вводили комендантську годину. При цьому нагадав, що спочатку має бути з цього приводу указ президента України.

Разумков відповідаючи на питання: "чи Буде введено комендантську годину» сказав, що з його введенням «ситуація досить непроста".

"Я б не хотів, щоб це сталося. Для введення комендантської години потрібно оголошувати надзвичайний стан", - сказав він.

Як відомо, відповідно до статті 18 закону України "Про правовий режим надзвичайного стану", у разі введення надзвичайного стану, додатково можуть вживатися такі заходи, а зокрема введення комендантської години.

"Це доволі непростий процес. Мені б дуже не хотілося, щоб навіть у зв'язку з COVID-19 ми змушені були піти на таку міру", - сказав Разумков.

Зазначимо, що надзвичайний стан - це правовий режим, який може тимчасово вводитися при терористичних актах, масових заворушеннях, спроби захоплення влади або при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Прийняти рішення про введення НС може як президент, так і депутати. Надзвичайний стан на всій території України може бути введено не більше ніж на 30 днів, в окремих її місцевостях - не більше ніж на 60 днів. У разі необхідності його можуть продовжити, але не більше ніж на 30 днів.

Так, в Україні на час дії режиму НС введуть наступні обмеження: