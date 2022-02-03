Кличко: Київрада ухвалила рішення, що вдосконалять систему управління районами столиці

Зокрема, депутати проголосували за створення робочої підготовчої групи, яка до кінця березня повинна напрацювати повноваження майбутніх районних рад та чисельність їх складу. І вибори депутатів цих рад мають відбутися 30 жовтня цього року. Також депутати Київради вирішили, що на перехідний період, до виборів, самоврядні повноваження в районах будуть виконувати структурні підрозділи міського виконавчого органу. Київрада проголосувала і за створення таких підрозділів. За словами мера столиці, ця модель - законна і конституційна та працює в більшості обласних центрів України, де є райони.

"Це питання самоврядування. Ключового базису демократії. Багато мешканців Києва не розуміють, що відбувається. Вони обрали мера і надали йому повноваження вирішувати питання розвитку міста, забезпечення його життєдіяльності. Центральна ж влада намагається позбавити місцеву владу повноважень - при цьому перекладаючи на неї відповідальність за багато питань, які маємо вирішувати спільно. Мер відповідає за все, від нього кияни вимагають результатів роботи. Тому 10 великих районів столиці, їх глави мають підпорядковуватися меру. Він повинен подавати на затвердження кандидатури керівників районів. А вийшло так, що без погодження з мером голів районів звільнили, без погодження - призначили. І вони за тиждень навіть не прийшли, щоб обговорити свою подальшу роботу. Бо їх керівник - не міський голова. Це, підкреслю, - руйнування системи управління в столиці. Щодо райдержадміністрацій - вони залишаються. Але питання життєзабезпечення міста мають керуватися і координуватися міською владою, а не зі сторони. Ухваливши ці рішення сьогодні, ми діяли за законом і Конституцією. І перед ухваленням рішень надали можливість депутатам висловитися і обговорити", - зазначив Віталій Кличко.