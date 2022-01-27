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Кличко прокоментував ініціативу уряду щодо звільнення голів РДА у Києві

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Київ, Четвер 27 січня 2022 18:34
Кличко прокоментував ініціативу уряду щодо звільнення голів РДА у Києві Фото: мер Києва Віталій Кличко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мер столиці Віталій Кличко назвав погодження урядом звільнення голів РДА придушенням місцевого самоврядування. Він наголосив, що відповідне рішення уряду неконституційне.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Кличка в Facebook.

"З політичної ж точки зору скажу одне: таким "рішенням" урядовці долучилися до кампанії з придушення місцевого самоврядування в Україні та спроби побудувати жорстку вертикаль влади. Недемократичну і неконституційну. Киян хочу запевнити: інтересів громади я не здам. І захищатиму право мешканців столиці на самоврядування в своєму місті", - наголосив Кличко.

Лідер "УДАРу" закликав владу припинити внутрішній розбрат і зосередити зусилля на протидії зовнішній агресії.

"Не треба керуватися принципом "якщо ти не прислуга, значить, - ворог". Не треба зневажати місцеве самоврядування і тиснути та знищувати його! Ворог сьогодні у нас - один і спільний. І він тільки й чекає, щоб скористатися ситуацією внутрішнього розбрату і розборок. Сьогодні важливі єдність і спільні зусилля, щоб захистити і зберегти нашу державу. І не час для особистісних рефлексій чи змагань. Українці знову мають продемонструвати свою гідність, згуртованість і готовність усім разом дати відсіч агресору", - підсумував Кличко.

Кличко повідомив, що не звільнятиме представників провладної партії з посад у КМДА за політичну приналежність.

"Я оцінюю та звільняю людей за результатами їх роботи, а не за політичною приналежністю. Як це відбувається в усіх демократичних країнах. Такими принципами має керуватися і центральна влада. Щоб управління - і місцеве, і державне - було в Україні професійним і ефективним, а не політично-лояльним. З юридичної точки зору - урядовці порушили закон, перевищивши свої повноваження. Бо місцеве самоврядування - це не втілення політичних забаганок центральної влади. Тому не треба нехтувати Конституцією і законами. Сподіваюся, у президента є кому порадити, що не варто ухвалювати пропозицію уряду. Бо далі вже суд даватиме правову оцінку порушенню закону", - підсумував Кличко.

Як повідомлялося, уряд погодив звільнення трьох голів київських районних міських державних адміністрацій (РДА). Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

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Віталий Кличко
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