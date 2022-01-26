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Кабмін погодив звільнення трьох голів київських РДА. До цього урізавши повноваження Кличка

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Київ, Середа 26 січня 2022 13:56
Кабмін погодив звільнення трьох голів київських РДА. До цього урізавши повноваження Кличка Фото: звільнення голів київських РДА тепер ініціює прем'єр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів київських районний міських державних адміністрацій (РДА). Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мальничука.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабміну погоджено звільнення:

  • Ярослава Лагути - з посади голови Дарницької районної державної адміністрації в Києві;
  • Ігоря Щербака - з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації в Києві;
  • Олега Горяги - з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації в Києві.

Зазначимо, раніше глави київських РДА призначалися і звільнялися за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови Київської міської державної адміністрації, яким є Віталій Кличко.

Але цього тижня уряд змінив порядок, і тепер призначення та звільнення голів київських РДА ініціює прем'єр-міністр.

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Віталий Кличко Кабінет Міністрів України КМДА
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