Кабмін погодив звільнення трьох голів київських РДА. До цього урізавши повноваження Кличка
Фото: звільнення голів київських РДА тепер ініціює прем'єр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Кабінет міністрів України погодив звільнення трьох голів київських районний міських державних адміністрацій (РДА). Раніше цього тижня було урізано повноваження голови Київської міської державної адміністрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мальничука.
За його словами, на сьогоднішньому засіданні Кабміну погоджено звільнення:
- Ярослава Лагути - з посади голови Дарницької районної державної адміністрації в Києві;
- Ігоря Щербака - з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації в Києві;
- Олега Горяги - з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації в Києві.
Зазначимо, раніше глави київських РДА призначалися і звільнялися за поданням Кабміну відповідно до пропозицій голови Київської міської державної адміністрації, яким є Віталій Кличко.
Але цього тижня уряд змінив порядок, і тепер призначення та звільнення голів київських РДА ініціює прем'єр-міністр.