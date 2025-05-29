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"Клавиатура стала оружием": Британия инвестирует более 1 млрд долларов в кибератаку на Россию

Фото: Британия инвестирует более млн долларов в кибернаступление против России (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания создает новое киберкомандование, которое будет проводить наступательные операции против вражеских государств, в частности России. На развитие хакерских мощностей и ИИ правительство выделяет более 1 миллиарда фунтов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraph.

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил, что британские военные потратят более 1 миллиарда фунтов стерлингов, что приравнивается к около 1 300 000 000 долларов, на искусственный интеллект и команду хакеров.

В частности Гили пообещал предоставить Вооруженным силам Британии больше возможностей для онлайн-борьбы с враждебными государствами, такими как Россия, и предупредил, что "клавиатура стала оружием войны".

Как стало известно, такие "наступательные операции" будут проводиться через новое Кибернетическое и электромагнитное командование, которое также будет контролировать инвестиции в модернизированные системы наведения с использованием искусственного интеллекта "паутины уничтожения", соединяющей военные системы.

На вопрос, наращивает ли Министерство обороны свои возможности для атаки на враждебные государства, такие как Россия и Китай, господин Гили ответил утвердительно.

"Да. Киберкомандование является частью процесса устранения дублирования, установления новых стандартов, предоставления новых полномочий оборонной и наступательной кибербезопасности", - пояснил он.

Противодействие российским атакам

Напомним, что недавно Великобритания и ее союзники разоблачили масштабную кибератаку российской разведки, направленную против западных компаний, которые поддерживают Украину.

Сообщалось, что пострадали в частности организации в сфере логистики, технологий, обороны и гуманитарной помощи.

Кроме того, ранее в этом месяце стало известно, что Евросоюз хочет создать новое независимое агентство для противодействия российской дезинформации.

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