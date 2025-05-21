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Британия разоблачила кибератаку РФ на компании, связанные с помощью Украине

Британия, Среда 21 мая 2025 20:37
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Британия разоблачила кибератаку РФ на компании, связанные с помощью Украине Фото: Британия разоблачила кибератаку РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Великобритания и союзники разоблачили масштабную кибератаку российской разведки, направленную против западных компаний, которые поддерживают Украину. Пострадали организации в сфере логистики, технологий, обороны и гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности Великобритании.

"Разоблачена злонамеренная кибер-кампания российской разведки, направленная на организации, в том числе участвующие в предоставлении иностранной помощи Украине", - заявили в центре.

По данным Британии, злонамеренная деятельность подразделения ГРУ 26165 включает:

  • подбор учетных данных,
  • фишинг и использование разрешений к почтовым ящикам Microsoft Exchange,
  • нацеленность на подключенные к Интернету камеры на украинских пограничных пунктах пропуска и вблизи военных объектов.

Национальный центр кибербезопасности при Королевском таможенном управлении Великобритании призвал британские организации ознакомиться с этой угрозой и принять немедленные меры для своей защиты.

По данным центра, данные атаки происходят в то время, когда Великобритания продолжает усиливать давление на российского диктатора Владимира Путина, поскольку Россия продолжает свое вторжение в Украину.

Как уже известно, атаки РФ были направлены против организаций, вовлеченных в:

  • координации,
  • транспортировке и оказанию поддержки Украине,
  • против оборонных, ІТ-услуг,
  • морского флота,
  • аэропортов,
  • портов и систем управления воздушным движением во многих странах - членах НАТО.

Влияние России на мир

Ранее в этом месяце стало известно, что Евросоюз может создать новое независимое агентство для противодействия российской дезинформации и вмешательству в выборы. Как заявил шведский депутат Европарламента Томас Тобе, это должен быть независимый центр для быстрого реагирования на информационные атаки Кремля.

Кроме того, в прошлом году в польском издании РАР дважды была опубликована новость о якобы начале проведения "частичной мобилизации для отправки войск в Украину".

СМИ и власти страны заявили, что это была кибератака со стороны России.

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