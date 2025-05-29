"Клавіатура стала зброєю": Британія інвестує понад 1 млрд доларів в кібернаступ на Росію

Міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив, що британські військові витратять понад 1 мільярд фунтів стерлінгів, що прирівнюється до близько 1 300 000 000 доларів, на штучний інтелект та команду хакерів.

Зокрема Гілі пообіцяв надати Збройним силам Британії більше можливостей для онлайн-боротьби з ворожими державами, такими як Росія, і попередив, що "клавіатура стала зброєю війни".

Як стало відомо, такі "наступальні операції" проводитимуться через нове Кібернетичне та електромагнітне командування, яке також контролюватиме інвестиції у модернізовані системи наведення з використанням штучного інтелекту "павутини знищення", що з’єднує військові системи.

На запитання, чи Міністерство оборони нарощує свої можливості для атаки на ворожі держави, такі як Росія та Китай, пан Гілі відповів ствердно.

"Так. Кіберкомандування є частиною процесу усунення дублювання, встановлення нових стандартів, надання нових повноважень оборонній та наступальній кібербезпеці", - пояснив він.