"Клавіатура стала зброєю": Британія інвестує понад 1 млрд доларів в кібернаступ на Росію

Британія створює нове кіберкомандування, яке проводитиме наступальні операції проти ворожих держав, зокрема Росії. На розвиток хакерських потужностей та ШІ уряд виділяє понад 1 мільярд фунтів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraph.
Міністр оборони Британії Джон Гілі оголосив, що британські військові витратять понад 1 мільярд фунтів стерлінгів, що прирівнюється до близько 1 300 000 000 доларів, на штучний інтелект та команду хакерів.
Зокрема Гілі пообіцяв надати Збройним силам Британії більше можливостей для онлайн-боротьби з ворожими державами, такими як Росія, і попередив, що "клавіатура стала зброєю війни".
Як стало відомо, такі "наступальні операції" проводитимуться через нове Кібернетичне та електромагнітне командування, яке також контролюватиме інвестиції у модернізовані системи наведення з використанням штучного інтелекту "павутини знищення", що з’єднує військові системи.
На запитання, чи Міністерство оборони нарощує свої можливості для атаки на ворожі держави, такі як Росія та Китай, пан Гілі відповів ствердно.
"Так. Кіберкомандування є частиною процесу усунення дублювання, встановлення нових стандартів, надання нових повноважень оборонній та наступальній кібербезпеці", - пояснив він.
Нагадаємо, що нещодавно Британія та її союзники викрили масштабну кібератаку російської розвідки, спрямовану проти західних компаній, які підтримують Україну.
Повідомлялось, що постраждали зокрема організації у сфері логістики, технологій, оборони та гуманітарної допомоги.
Крім того, раніше цього місяця стало відомо, що Євросоюз хоче створити нову незалежну агенцію для протидії російській дезінформації.
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