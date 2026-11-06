Кластеры для вступления Украины в ЕС могут быть закрыты в 2027 году, - посол

Украина активно работает над переговорными кластерами по вступлению в ЕС. Есть возможность, что они будут закрыты уже в следующем году.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Тарас Качка на мероприятии "Beyond the Headlines. Оценка прогресса Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС", сообщает корреспондент РБК-Украина.

Время закрытия кластеров

Качка отметил, что Украина может подражать тем странам, которые успешно вступили в Евросоюз.

"Мы можем последовать примеру Словакии. Можем взять опыт Литвы, что за 12-18 месяцев можно сделать всю работу по одобрению необходимого Acquis communautaire (это совокупная правовая система Евросоюза - ред.)", - говорит посол.

По его словам, нужно учесть, что Украина уже имеет успехи в некоторых сферах при вступлении в ЕС.

"Можно брать безопасность пищевых продуктов, энергетику - у нас на самом деле уровень подготовки очень высокий и наша способность принимать решения на основе европейских правил достаточно давняя, устоявшаяся и нормально все трассируется", - уточнил Качка.

Он выразил уверенность в общении на мероприятии, что в следующем году "мы будем с вами дискутировать о закрытых разделах".