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Кластеры для вступления Украины в ЕС могут быть закрыты в 2027 году, - посол

16:47 06.11.2026 Пт
2 мин
aimg Роман Кот aimg Елена Бджола
Кластеры для вступления Украины в ЕС могут быть закрыты в 2027 году, - посол Фото: посол Украины в ЕС Тарас Качка (facebook.com taras.kachka)
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Украина активно работает над переговорными кластерами по вступлению в ЕС. Есть возможность, что они будут закрыты уже в следующем году.

Об этом заявил посол Украины в ЕС Тарас Качка на мероприятии "Beyond the Headlines. Оценка прогресса Украины как страны-кандидата на вступление в ЕС", сообщает корреспондент РБК-Украина.

Время закрытия кластеров

Качка отметил, что Украина может подражать тем странам, которые успешно вступили в Евросоюз.

"Мы можем последовать примеру Словакии. Можем взять опыт Литвы, что за 12-18 месяцев можно сделать всю работу по одобрению необходимого Acquis communautaire (это совокупная правовая система Евросоюза - ред.)", - говорит посол.

По его словам, нужно учесть, что Украина уже имеет успехи в некоторых сферах при вступлении в ЕС.

"Можно брать безопасность пищевых продуктов, энергетику - у нас на самом деле уровень подготовки очень высокий и наша способность принимать решения на основе европейских правил достаточно давняя, устоявшаяся и нормально все трассируется", - уточнил Качка.

Он выразил уверенность в общении на мероприятии, что в следующем году "мы будем с вами дискутировать о закрытых разделах".

Ранее РБК-Украина писало, что, по словам Качки, Венгрия просит несколько дней, чтобы согласовать открытие двух последних переговорных кластеров Украины с ЕС. В Киеве надеются на положительное решение.

Кроме того, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Украина начнет предварительное закрытие кластеров в 2027 году .

Завершить переговорный процесс по вступлению Украины в ЕС планируется до конца 2028 года

Также сообщалось, что ЕС откроет все шесть кластеров в рамках переговоров по вступлению Украины до конца текущего года. Об этом заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

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